Ein ganzer, neuer Fuhrpark für die Kita „Waldesrand“ in Grieben bei Tangerhütte

Neue Fahrzeuge konnten für die Kita "Am Waldesrand" in Grieben angeschafft werden. Die Kinder sind begeistert.

Grieben - Für neue Spielmobile hatte das Elternkuratrium in Grieben Ende vergangenen Jahres eine Spendenaktion gestartet und viele Unternehmen in der Umgebung angeschrieben. Am Ende kam eine ordentliche Summe zusammen, für die jetzt nachhaltiges Spielzeug angeschafft werden konnte.