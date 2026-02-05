31 Jahre war Ulrich Paulsen als Klinikseelsorger die gute Seele des Krankenhauses. Nun gibt der Stendaler nach und nach auch die Arbeit im Hospiz ab. Sonntag, 8. Februar, wird er offiziell verabschiedet.

Ein Leben für die Menschen: Abschied von Pfarrer Paulsen

Pastor Ulrich Paulsen wird am Sonntag, 8. Februar, in einem Gottesdienst im Stendaler Dom als Vorstand der Stiftung Adelberdt-Diakonissen-Mutterhaus verabschiedet.

Stendal. - Pfarrer Ulrich Paulsen steht im Flur des Hospizes in Stendal. Er blickt auf ein Kalenderblatt. „Siehe, ich mache alles neu!“, steht dort. „Das passt ja“, sagt er und lächelt. Denn auf den ehemaligen Krankenhausseelsorger und Hospiz-Chef wartet ein neuer Lebensabschnitt. Er wird am Sonntag in einem Gottesdienst im Dom verabschiedet.