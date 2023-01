Überfall in Stendal Einbruch, Drohung, Diebstahl - Das Beil war nur der Anfang

Ein 48-jähriger Mann aus Oschersleben steht vor dem Landgericht Stendal. Er hat im September 2020 eine Mitarbeiterin in der Tourist-Info in Stendal mit einem Beil bedroht. Danach hatte er in kürzester Zeit noch weitere Straftaten begangen.