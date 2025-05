Unter anderem den Neubau der Feuerwache in Stendal hat Michael Geffers in seiner Zeit als Teamleiter Feuerschutz der Stadt Stendal realisiert.

Stendal - Der Name Michael Geffers ist wie kaum ein anderer mit der Feuerwehr der Hansestadt Stendal verbunden. Fast 35 Jahre lang hat sich der Stendaler für optimale Bedingungen für die ehrenamtlichen Einsatzkräfte aller Ortswehren der Freiwilligen Feuerwehr der Hansestadt Stendal eingesetzt. Am 30. April hat sich der Teamleiter Feuerschutz des städtischen Ordnungsamtes in den Ruhestand verabschiedet. Ein Rückblick auf das, was er für die Feuerwehr erreicht hat.