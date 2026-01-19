Kosten sparen Einsatzrekord für die Feuerwehr Stendal
Doch die Statistik wirft Fragen auf. Ortswehrleiter Norman Höfel erklärt die Hintergründe und hat Ideen, wie die Ehrenamtlichen entlastet werden können.
Aktualisiert: 19.01.2026, 21:06
Stendal - Auf den ersten Blick hat die Freiwillige Feuerwehr Stendal 2025 eine Rekordzahl an Einsätzen erreicht. Ortswehrleiter Norman Höfel erklärte, was hinter den Zahlen steckt. Er präsentierte handfeste Vorschläge, um die Ehrenamtlichen zu entlasten und gleichzeitig langfristig für die Stadt Kosten zu sparen.