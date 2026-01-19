Doch die Statistik wirft Fragen auf. Ortswehrleiter Norman Höfel erklärt die Hintergründe und hat Ideen, wie die Ehrenamtlichen entlastet werden können.

Freude über eine Ehrung oder die Übernahme in die Einsatzabteilung der Feuerwehr Stendal (hinten von links): Brigitte Bernt und Daniel Schumacher (30 Jahre), Robin Stoppa (20 Jahre), Etienne Heinhaupt und Loreen Krümmling (10 Jahre). Aus der Jugendfeuerwehr in die Einsatzabteilung wechselten Gina Lisa Großer und Lucas Rammbaum sowie (vorne von links) Jugendspangen-Gewinner Marc-Leon Schenk, Jonas Stritzke, und Gustav Berth.

Stendal - Auf den ersten Blick hat die Freiwillige Feuerwehr Stendal 2025 eine Rekordzahl an Einsätzen erreicht. Ortswehrleiter Norman Höfel erklärte, was hinter den Zahlen steckt. Er präsentierte handfeste Vorschläge, um die Ehrenamtlichen zu entlasten und gleichzeitig langfristig für die Stadt Kosten zu sparen.