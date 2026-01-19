Ein besonderer Prophet, seine Nachfolgerin Christine Meyer und eine Auferstehung: Um all das ging es bei der Lesung mit Autorin Heike Behrend in Arendsee.

Vorsitzende Antje Pochte (rechts) vom Gustaf-Nagel-Förderverein servierte den Gästen zur Buchlesung Gustafs Apfelsaft: Der Saft wurde aus Äpfeln gepresst, die an den Bäumen auf dem Nagelareal am Arendsee, dem Garten Eden, gewachsen sind.

Arendsee. - Spannung pur herrschte vom ersten bis zum letzten Satz der Lesung von Autorin Heike Behrend aus ihrem neuesten Buch „Gespräche mit einem Toten – Gustaf Nagel, Prophet vom Arendsee“. Man hätte die sprichwörtliche Stecknadel zu Boden fallen hören können, so gebannt hingen die zirka 80 Zuhörer an den Lippen der Lesenden.