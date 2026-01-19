Neues Buch vorgestellt Gustaf Nagel und seine „Andersheit“ am Arendsee
Ein besonderer Prophet, seine Nachfolgerin Christine Meyer und eine Auferstehung: Um all das ging es bei der Lesung mit Autorin Heike Behrend in Arendsee.
19.01.2026, 21:30
Arendsee. - Spannung pur herrschte vom ersten bis zum letzten Satz der Lesung von Autorin Heike Behrend aus ihrem neuesten Buch „Gespräche mit einem Toten – Gustaf Nagel, Prophet vom Arendsee“. Man hätte die sprichwörtliche Stecknadel zu Boden fallen hören können, so gebannt hingen die zirka 80 Zuhörer an den Lippen der Lesenden.