145 Teilnehmer haben sich bei bestem Wetter mit den Natur- und Waldfreunden Güsen von der Jagdhütte aus auf den Weg gemacht und die winterliche Landschaft erkundet.

Güsen. - Es ist erneut eine riesige Resonanz gewesen, über die sich die Natur- und Waldfreunde Güsen am Sonntag freuen konnten: Insgesamt 145 wanderfreudige Teilnehmer haben bei bestem Winterwetter bei der 19. Grünkohlwanderung in Güsen mitgemacht.

„Bei strahlendem Sonnenschein und angenehmen drei Grad Celsius herrschten ideale Bedingungen für einen gelungenen Tag in der Natur“, fasst Hans-Werner Tusch, Vorsitzender der Natur- und Waldfreunde, die Veranstaltung zusammen.

Grünkohlwanderung: Von der Jagdhütte durch die Natur

Gestartet wurde an der Jagdhütte, von wo aus die Wandergruppe durch den Güsener Wald aufbrach. Die rund neun Kilometer lange Strecke führte die Teilnehmer durch die winterliche Landschaft und bot dabei reichlich Gelegenheit für Gespräche und gemeinsames Erleben.

Start und Ziel ist die örtliche Jagdhütte gewesen. Foto: Natur- und Waldfreunde Güsen

Einzig zu Beginn seien die Wege leicht glatt gewesen, aber alle seien diszipliniert gewandert und haben die Wanderung gut überstanden. Eine besondere Pause legte die Gruppe am Grenzgraben am Königsdamm ein. „Hier haben ein wärmendes Feuer und heißer Glühwein für eine gemütliche Atmosphäre und neue Energie gesorgt, bevor es gestärkt zurück wieder zurück in Richtung Jagdhütte ging“, erzählt Hans-Werner Tusch.

Lang ist die Schlange am Grünkolhstand gewesen. Foto: Natur- und Waldfreunde Güsen

Nach neun Kilometern hab es das wohlverdiente Essen, ob nun drinnen oder draußen. Foto: Natur- und Waldfreunde Güsen

Besonders erfreulich sei zudem die große Resonanz auch über die Ortsgrenzen hinaus gewesen: Die Besucher kamen nicht nur aus Güsen, sondern unter anderem auch aus Köthen, Nienburg, Magdeburg, Genthin sowie aus weiteren Orten des Jerichower Landes.

Grünkohl nach der Wanderung in Güsens Jagdhütte

Am Ziel angekommen, wartete auf die Wanderer bereits der kulinarische Höhepunkt des Tages: deftiger Grünkohl mit Kassler vom Landgasthof Deinert. Auch hier durfte der Glühwein nicht fehlen und rundete den gelungenen Wandertag ab.

„Die 19. Grünkohlwanderung in Güsen zeigte einmal mehr, wie sehr gemeinschaftliche Aktivitäten in der Natur geschätzt werden“, hebt der Vorsitzende hervor. Bei sonnigem Winterwetter, guter Stimmung und leckerem Essen wird diese Veranstaltung den Teilnehmern sicher noch lange in Erinnerung bleiben.

Seit 2007 organisieren die Natur- und Waldfreunde die Grünkohlwanderung bereits. Von Beginn an wird diese Wanderung im Winter von der Bevölkerung gut angenommen. Über die Jahre hat es außerdem verschiedene Strecken gegeben. So wurde unter anderem der Elbe-Havel-Kanal oder auch die Kirchen in Güsen oder Zerben anvisiert.

Die nächste Feier an der Jagdhütte findet an Ostern statt: Am Donnerstag, 2. April, wird ab 17.30 Uhr zum geselligen Osterfeuer eingeladen.