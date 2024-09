Einzelhändler in Stendal klagen über Umsatzeinbrüche beim Sachsen-Anhalt-Tag

Jana Henning (rechts) gehörte zu einem Frauen-Quartett, das für drei Tage einen Pop-Up-Store mit Mode, Schmuck sowie Keramik betrieb. Und das mit sichtlich Freude, beim Landesfest in Stendal mitmachen zu dürfen.

Stendal - Gefühlte Wahrheit trifft auf nackte Realität. Tausende Menschen sind an den drei Tagen des Landesfestes durch die Breite Straße geströmt. Doch augenscheinlich sind nur wenige von ihnen nach links oder rechts abgebogen, um in den Läden zu stöbern. Warum der Sachsen-Anhalt-Tag für die Händler in Stendal kein Grund zum Feiern war.