Stendal l Der Anfang ist gemacht. Die Sportstadt Stendal ist um ein sportliches Event reicher. Das Eisstockschießen hat durchaus seine Berechtigung, nun regelmäßig auf der Eisbahn in der Hansestadt angeboten zu werden.

Zur Premiere am Sonnabend haben sich acht Mannschaften beteiligt - und das Mitmachen wurde belohnt. Zum einen bekamen fast alle Teilnehmer erstmals ein Gefühl, mit einem Eisstock zu versuchen, ein Ziel zu treffen. Dabei zeigte sich, dass es nicht nur auf Kraft ankommt, den mehr als vier Kilogramm schweren Stock samt Metallsockel über die Eisbahn inmitten der Hansestadt zu bewegen. Man musste schon ein gewisses Gespür dafür bekommen, damit das Gerät den gut 15 Meter entfernten Puck auch berührt. Dafür gab es zehn Punkte, blieb der Stock im Quadrat liegen, zusätzlich noch fünf Zähler.

Familie Schlitte hat's drauf

Dies gelang Familie Schlitte aus Stendal am besten. Sie gewann mit 45 Punkten und freute sich riesig. „Damit haben wird überhaupt nicht gerechnet“, so Jenny Schlitte. Ihr Sechsjähriger habe gedrängelt, ja teilzunehmen. „Wir sind begeistert, eine tolle Idee, das Eisstockschießen“, sagte Vater Nico. So empfanden es auch viele Kurzentschlossene, die spontan ein Vierer-Team zusammenstellten, zu dem mindestens ein Erwachsener und ein Kind unter 14 Jahren gehören muss. So war bei der „Buscherbande“ die Omi bereit, die Enkel zu unterstützen. Mit Erfolg, ihr vierter Platz wurde mit einem Preis belohnt.

„Der Eisbahn-Cup macht Lust auf mehr“, sagte DJ Kotte und bedankte sich bei allen „mutigen“ Teilnehmern und jenen, die das Event ins Leben gerufen haben: die Volksstimme, Stadtverwaltung und Stendals Eismeister Novi. Gleichzeitig lud er zum 2. Eisstock-Wettbewerb in Stendal am Samstag, 15. Februar, um 15 Uhr ein, wenn wieder lukrative Preise locken.