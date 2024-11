Verbandstierschau „HolsteinVision“ der „RinderAllianz“ in Bismark verzeichnet Besucherrekord. Emotional wird es bei Kuh-Dame Rain aus Tilleda, die ihren Titel verteidigt.

Emotionen pur bei „HolsteinVision“ in Bismark: Rain verteidigt ihren Titel

Bismark - Die Verbandstierschau der „RinderAllianz“ setzte am Donnerstagabend ein beeindruckendes Zeichen in der Zuchtwelt: Die festlich geschmückte Zuchtviehhalle in Bismark war erfüllt von Spannung und Emotionen, als Züchter aus Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg und Schleswig-Holstein 108 herausragend vorbereitete Schautiere präsentierten.