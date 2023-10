Klein Schwechten - Die Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck im Kreis Stendal hat dem für die Kindertagesstätte Klein Schwechten zuständigen Anbieter für Mittagessen gekündigt. Somit eine weitere Konsequenz nach Kritik von Eltern wegen der mangelnden Versorgung ihrer Kinder.

Nachdem der Essenslieferant aus dem Landkreis Stendal am 4. Oktober das Essen für den Nachwuchs nicht gebracht hatte, sah sich die Verbandsgemeinde (VG) Arneburg-Goldbeck als Träger der Kindertagesstätten zu dem Schritt einer Kündigung veranlasst. Eine Abmahnung gab es bereits davor für zu spät geliefertes Mittagessen. Wie VG-Bürgermeister René Schernikau (parteilos) die Volksstimme informierte, sei man noch einige Tage auf die Hilfe der Eltern angewiesen. Solange, bis der bereits von der VG gewonnene neue Caterer für die Einrichtung, die Belieferung der Kita aufnimmt.

Das Kuratorium der Kindertagesstätte Klein Schwechten hatte zuletzt heftige Kritik an dem Caterer geübt und wollte eine möglichst schnelle Vertragsauflösung. Die Mitglieder begründeten dies unter anderem mit „einer schlechten Qualität“ der gebrachten Speisen für den Nachwuchs. Die Eltern hatten sich bis auf einige wenige dazu entschieden, keine Bestellungen mehr vorzunehmen und für das Mittagessen selbst zu sorgen. Sie forderten vom Träger, dass „es ein Ende hat“, so „wie in Osterburg“. Dort hatte Bürgermeister Nico Schulz (Freie Wähler) nach massiver Kritik am Mittagessen die Reißleine gezogen. Er kündigte zum 15. September den Vertrag mit dem im Kreis Stendal ansässigen Betreiber der Schulküche Flessau. Von dort kam das Essen für Grundschulen und Kitas in und um Osterburg.