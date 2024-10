Warum es in Stendal im Winter 2024/2025 keine Eisbahn geben wird. Kinder, Familien und mehr müssen vielleicht sogar Jahre darauf verzichten.

Ernüchternde Nachricht für Eisbahn-Fans in Stendal

Die Eisbahn auf dem Winckelmannplatz in Stendal ist ein beliebtes Auflugsziel.

Stendal. - „Die Eisbahn wird dieses Jahr nicht stattfinden.“ Das sagte Axel Kleefeldt (CDU), Stellvertreter des Oberbürgermeisters in Stendal, in der Sitzung des Hauptausschusses am Mittwoch, 9. Oktober.