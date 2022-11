Erstklässler stellen ihre Bilder in der Kreissparkasse Stendal aus

Stendal - Bereits zum 21. Mal haben Erstklässler für den beliebten Volksstimme-Malwettbewerb ihre schönsten Erlebnisse vom Schulstart gezeichnet. Seit 13 Jahren ist die Kreissparkasse Stendal Partner der Aktion. In der Stendaler Filiale in der Poststraße sind die Siegerarbeiten bis zum 18. November zu sehen.

Ab 24. November werden sie in der Sparkassenfiliale in Osterburg und ab 8. Dezember in der Havelberger Filiale gezeigt. In diesem Jahr haben sich 17 Grundschulen mit 29 Klassen und 463 Schüler am Malwettbewerb beteiligt.

Die Sieger aus der Region Stendal wurden am Donnerstag, 10. November, von Regina Urbat, Leiterin der Stendaler Volksstimme-Redaktion, Geschäftsstellenleiter Sascha Wunderlich und Redaktionsassistentin Ines Beier beglückwünscht. Jeder Gewinner hat ein Präsent der Kreissparkasse und eine Urkunde von der Volksstimme bekommen.