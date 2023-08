Nach dem Fischsterben im Stadtsee in Stendal schaltet sich die Kriminalpolizei ein. Als Ursache wird von akutem Sauerstoffmangel ausgegangen. Offen ist: Wer hat das Wehr manipuliert, dass den See mit der Uchte verbindet?

Fall für die Kripo: Fischsterben in Stendal

Ein kapitaler Graskarpfen und jede Menge anderer Fische sind am 23. August 2023 im Stadtsee in Stendal jämmerlich erstickt.

Stendal - Das Fischsterben im Stadtsee in Stendal hat eine neue Dimension erreicht. Waren es 2019 knapp zwei Tonnen toter Fisch, wird die Kadavermenge diesmal auf weit mehr als sechs Tonnen geschätzt. Als Ursache wird akuter Sauerstoffmangel angenommen, weil der Stadtsee in der Nacht zu Mittwoch, 23. August, „gekippt, also der Sauerstoffgehalt extrem gesunken ist“. Gleichzeitig ermittelt die Kriminalpolizei.