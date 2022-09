Feuerwehreinsatz an der Musik- und Kunstschule in Stendal

Stendal - Die Feuerwehr blockiert die Einfahrt in die Poststraße in Stendal. Einsatz in der Musik- und Kunstschule. Vor dem Adam-Ileborgh-Haus herrscht wildes Treiben. Mehrere Mitarbeiter und Musikschulleiterin Maike Schymalla sprechen mit den Feuerwehrleuten. Ein Passant fragt, was passiert ist.