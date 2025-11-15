Eine ausgelaufene Flüssigkeit ruft die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr aus Heeren auf den Plan. Sie üben den Einsatz mit chemischen, biologischen, radioaktiven und nuklearen Stoffen. Was die Ortswehr auszeichnet.

Simon Stoppok und Marvin Schmolke von der Feuerwehr Heeren dekontaminieren den Geretteten.

Heeren - Eine unbekannte Flüssigkeit tropft auf dem Gelände des Umspannwerks am Stadtrand von Stendal aus einem Anhänger. Die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Heeren eilen zum Einsatz und beseitigen die vermeintliche Gefahr für Mensch und Umwelt. Worauf die Kameraden bei ihrer Ausbildung Wert legen.