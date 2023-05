Bekanntes bewahren, Verschollenes entdecken, Geschichte vermitteln, für ein Ehrenamt werben – so lässt sich die Arbeit des Feuerwehrmuseums Sachsen-Anhalt in Stendal kurz beschreiben. Das war bei der Gründung vor 30 Jahren so, das gilt auch heute.

Stendal - Wer Michael Schneider im Feuerwehrmuseum am Ostwall in Stendal besucht, muss eines auf jeden Fall mitbringen – Zeit. Denn der Leiter des Museums hat viel zu erzählen – über dessen Geschichte, die Ausstellungsstücke, aktuelle Recherchen zur Geschichte von Stadt- und Dorffeuerwehren, seltene Fundstücke, über das Miteinander von Feuerwehrhistorikern in Sachsen-Anhalt und vor allem seine vielen Pläne. Wenn er einmal mit dem Erzählen beginnt, steckt er sein Gegenüber schnell mit der Schneiderschen Begeisterung an. Viele würden sagen: Der Micha, ja, der lebt für das Museum und die Geschichte der Feuerwehr!