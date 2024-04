Keine Hollywood-Romanze, sondern im Norden von Sachsen-Anhalt Realität. Mit Erfolg richten die Wirtschaftsjunioren Altmark und die IHK dafür extra einen Aktionstag in den Kreisen Stendal und Salzwedel aus.

Firmenchef mit 15 Jahren in Stendal - Wie das geht

Stendal/vs. - Stell dir vor, du kommst zur Arbeit und dein Chef ist 15 Jahre alt. Das ist nicht der Stoff der neuesten Hollywood-Romanze, sondern Realität in verschiedenen Unternehmen und Organisationen in Stendal und in der Altmark. Denn im Rahmen des Berufsorientierungsprojektes „Ein Tag Chef“ haben zum 15. Mal Schüler einen Tag lang hautnah die Arbeit einer Führungskraft kennenlernen können.