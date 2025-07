Giftiges Gewässer Fischsterben in Stendal geht weiter: 500 tote Tiere im Stadtsee

Der Stendaler Anglerverein hat am Freitag, 25. Juli, ehrenamtlich den Stadtsee aufgeräumt. Hunderte tote Fische haben sich an der Wasseroberfläche und am Ufer gesammelt.