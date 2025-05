DGB-Kreisverband hatte am 1. Mai 2025 zum „Tag der Arbeit“ in den Tiergarten Stendal eingeladen. Welche Themen die Arbeitswelt beschäftigt.

Stendal - „Viele arbeiten am Limit, sind schon überlastet. Da muss sich was ändern. Wir nehmen diesen Kampf an!“, sagt Jan Melzer. Der Geschäftsstellenleiter mit Landesaufgaben der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) sprach am Donnerstag, 1. Mai 2025, beim Maifest des Kreisverbandes Stendal des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) im Tiergarten in Stendal.