Politisch engagierte Menschen setzen in Stendal unter dem Motto „Stoppt das Hungern und Sterben in Gaza“ ein Zeichen. Was sie bewegt.

Zu einer Demonstration hatte die Linksjugend solid am Freitag, auf den Stendaler Marktplatz eingeladen.

Stendal - „Viva, viva Palästina“-Rufe sind am Freitagabend, 15. August, auf dem Marktplatz in Stendal zu hören gewesen. Die Linksjugend Solid hatte gemeinsam mit weiteren Organisationen wie der Antifa Stendal, den Jusos und „Herz statt Hetze“ zu einer Demonstration unter dem Motto „Stoppt das Hungern und Sterben in Gaza“ eingeladen. Das bewegt sie.