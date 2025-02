Obdachlosigkeit in Halberstadt Wo Menschen ohne ein Dach über dem Kopf eine Unterkunft finden

In den vergangenen Wochen bestimmt das Schicksal einer sich auffällig verhaltenden obdachlosen Frau viele Gespräche in Halberstadt. Das wirft die Frage auf: Wie viele Menschen ohne ein Dach über dem Kopf gibt es in der Harzer Kreisstadt?