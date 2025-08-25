Die Stendalerin Lieselotte Liniek feiert im Familienkreis ihren 100. Geburtstag und verrät ihre Tipps für ein langes und gesundes Leben.

Für Stendalerin Lieselotte Liniek braucht es für ein langes Leben Äpfel und ein Sieb

Lieselotte Liniek (vorne) feierte im Lutherstift in Stendal im Kreise ihrer Familie ihren 100. Geburtstag.

Stendal - Ein Apfel am Tag hält den Doktor fern. Für Lieselotte Liniek trifft dieses Sprichwort auf jeden Fall zu. Die Stendalerin hat am 24. August im Kreise ihrer Familie ihren 100. Geburtstag gefeiert. Ihre Vorliebe für Äpfel ist dabei nur einer ihrer Tipps für ein langes, gesundes Leben.