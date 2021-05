Gemeinsam im „olympischen Dorf“: Stendal möchte alle 1000 Landesfest-Teilnehmer im Berufsschulzentrum unterbringen

Während des Sachsen-Anhalt-Tages 2022 in Stendal sollen die rund 1000 Teilnehmer nicht über die gesamte Stadt verteilt untergebracht werden, sondern an einem gemeinsamen Standort: dem Berufsschulzentrum an der Schillerstraße. Was den Gastgebern vorschwebt, ist eine Art olympisches Dorf. Dort soll es ein kostenlosen Frühstück geben - und die Gelegenheit, sich in lockerer Atmosphäre kennenzulernen.

Matthias Neumann, Leiter des Organisationsbüros, ist dieser Tage meist mit dem neuen Stadtfahrzeug unterwegs, das mit dem Plakatmotiv zum Sachsen-Anhalt-Tag in Stendal gestaltet wurde und so ein rollender Werbeträger ist.

Stendal - Spaß, Unterhaltung, Information... Das soll der Sachsen-Anhalt-Tag vom 1. bis 3. Juli 2022 bieten. Aber noch mehr: Er soll ein Ort und eine Gelegenheit sein für Begegnungen von Landsleuten aus allen Regionen. Und weil das eben auch sehr gemütlich am Frühstückstisch oder beim Tagesausklang-Bierchen vor der Nachtruhe passieren kann und sollte, hat sich das Organisationsteam für Stendal etwas Besonderes ausgedacht: Die rund 1000 Teilnehmer sollen nicht wie sonst an mehreren Standorten eine Unterkunft bekommen, sondern alle zusammen an einem Standort: im Berufsschulzentrum des Landkreises Stendal.

Kostenloses Frühstück und ein Shuttle-Service in die Innenstadt

Dort können drei Gebäude genutzt werden. Etwa 70 bis 75 Prozent der Räume werden aus- und umgeräumt, um Platz zum Schlafen zu schaffen. „Das allein ist schon eine Mammutaufgabe“, sagt Matthias Neumann, Leiter des Organisationsbüros. Die nächste Herausforderung folgt am Sonntagnachmittag: Nach der Abreise der Teilnehmer müssen die Klassenräume gereinigt und wieder eingerichtet werden, denn Montag geht es mit dem normalen Schulbetrieb weiter.

Auf dem Gelände werden Dusch- und Toilettencontainer aufgestellt, um den Müll muss sich gekümmert werden und um die Brandsicherheit. Etwa 30 bis 40 Helfer werden an der Schillerstraße im Einsatz sein.

Und was ist noch geplant? „Alle Teilnehmer sollen dort ein kostenloses Frühstück bekommen“, so Matthias Neumann. Die Idee dazu war bei früheren Landesfesten geboren worden – als er auf seine Nachfrage, warum viele Vereine und Gruppen mit Kühlschränken anreisen, erfuhr: Die sind nicht für kalte Getränke gedacht, sondern für Butter und Wurst zum Frühstück. Das wollen die Stendaler anders machen. Neumann: „Wir werden an dieser Stelle nicht sparen.“ Denn: „Ein Sachsen-Anhalt-Tag ist nur durch seine Teilnehmer das, was er ist.“ Zudem soll es rund um die Uhr Kaffee und Kakao geben. Und eventuell einen Bierwagen, wenn die Mitwirkenden den langen Tag noch in Ruhe ausklingen lassen möchten bei einem kühlen Getränk und Gesprächen. Neumann: „Wir möchten einen vernünftigen Rahmen für den Austausch bieten.“ Zwischen dem Berufsschulzentrum und dem Festgebiet soll es einen Shuttle-Verkehr geben.

Busverkehr zur Bühne auf dem Flugplatz Borstel

Den gibt es zudem vom Festgebiet zur Bühne auf dem Flugplatz Borstel und zu den Großparkplätzen am Stadtrand. „Das allein ist schon ein richtiges ÖPNV-Projekt“, beschreibt der Leiter des Organisationsbüros den Planungsaufwand. Stichwort Planung: Die beinhaltet nicht nur die Frage, wer wo im Festgebiet zu welcher Zeit in Aktion treten kann, sondern auch die kleinen Dinge des Alltags. So muss zum Beispiel schon jetzt der Abfallentsorgung gemeldet werden, an welchen Tagen wegen der Sperrung zum Beispiel in der Breiten Straße kein Abfall entsorgt werden kann – denn demnächst sei Redaktionsschluss für den Abfallkalender 2022 des Landkreises.