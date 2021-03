Wenn alles läuft wie geplant, dann soll es die Ehrenamtskarte der Hansestadt Stendal ab Januar 2022 geben.

Stendal l Die Arbeitsgruppe aus Stadträten, Verwaltungsmitarbeitern und der mit der Umsetzung beauftragten Freiwilligen-Agentur Altmark haben einen Vorschlag auf den Tisch gelegt: Wer als Erwachsener mindestens vier Stunden pro Woche oder 200 Stunden im Jahr ehrenamtlich in der Hansestadt tätig ist und das seit mindestens einem Jahr, soll Anspruch auf die Ehrenamtskarte haben. Bei Jugendlichen zwischen dem 14. und 18. Lebensjahr werden zwei Wochenstunden und 100 Stunden im Jahr angesetzt. „Das ist schon eine extrem hohe Schranke“, schätzte SPD-Stadtrat Jacob Beuchel im Sozialausschuss ein. Sein Fraktionskollege und Ausschussvorsitzender Peter Ludwig (SPD) legte nach: „Es wird schwierig, diese Stunden nachzuweisen. Ich weiß nicht, wer diese Karte kriegen soll.“



Gültigkeitsdauer ist noch eine offene Frage

Im Stendaler Leichtathletikverein ’92, dessen Vorsitzender er ist, komme ein Übungsleiter auf etwa 266 Stunden im Jahr, wobei Übungsstunden 45 Minuten lang sind. Auf die volle Stunde gerechnet und auch an Ausfall oder Krankheit gedacht, werde es schwierig mit der geforderten Mindeststundenzahl, so Ludwig. Auch die Jugendlichen, die als Kampfrichter bei Wettkämpfen aktiv sind, würden die Vorgabe nicht erfüllen.



Darum legte die Fraktion SPD/FDP/Ortsteile einen Änderungsantrag vor: 2,5 Stunden pro Woche oder 120 Jahresstunden bei Erwachsenen, 1,5 Stunden pro Woche oder 60 Jahresstunden bei Jugendlichen.



Teil zwei des Antrages: Die Geltungsdauer sollte auf zwei Jahre festgelegt werden. Das war der einzige Punkt, bei dem sich die Arbeitsgruppe nicht einigen konnte. Die Stadtverwaltung schlägt ein Jahr Gültigkeit vor. Für jedes Jahr könnte es eine andersfarbige Karte geben, um die Kontrolle bei den Einrichtungen oder Unternehmen, die Vergünstigungen anbieten, zu vereinfachen. Von Stadträten in der Arbeitsgruppe war das Gegenargument gebracht worden, dass zwei Jahre Gültigkeit den bürokratischen Arbeitsaufwand verringern würden.



Konkrete Regelungen fehlen

Beide Vorschläge, Senkung der Stunden und zwei Jahre Dauer, wurden vom Kultur-, Schul- und Sportausschuss einstimmig angenommen – die geänderte Beschlussvorlage dann aber mit vier Nein-Stimmen zu drei Ja-Stimmen und einer Enthaltung abgelehnt. Unter anderem hatte Linke/Grüne-Fraktionsmitglied Anette Lenkeit bemängelt, dass ihr einige Regelungen „noch zu breiig“ seien. „Mir fehlt, was es Konkretes gibt“, sagte sie. Eine Formulierung wie „Vergünstigungen in städtischen Einrichtungen“ wäre aus ihrer Sicht besser.



Der Finanzausschuss war einstimmig für die Vorlage. Der Sozialausschuss votierte mit acht Ja-Stimmen bei einer Enthaltung für den Ursprungsantrag, denn der Änderungsvorschlag lag erst am Folgetag vor.



Wenn der Stadtrat am 22. März zustimmt, wird der nächste Schritt gegangen. Die Freiwilligen-Agentur Altmark, die sich auch um die Anträge und die Ausgabe der Ehrenamtskarte kümmern wird, beginnt dann mit der Suche nach sogenannten Akzeptanzstellen. Nach denen also, die Vergünstigungen anbieten, zum Beispiel bei Eintrittspreisen. Kommunale Einrichtungen wie das Freizeitbad Altoa, das Theater der Altmark oder der Tiergarten sollen ebenso angesprochen werden wie private Unternehmen. „Lassen Sie uns kreativ sein“, sagte Marion Zosel-Mohr von der Freiwilligen-Agentur, „auch Kleinigkeiten sind eine Geste.“ Dafür, wie sich die Stadt bei den Ehrenamtlichen bedankt, gebe es ganz viele Wege. In einigen Kommunen können Inhaber einer solchen Karte kostenlos parken, nannte sie ein Beispiel.



Was für die kommunalen Einrichtungen, die ins Boot geholt werden, in den kommenden Monaten folgen muss, sind Satzungsänderungen. Auf Beschluss des Stadtrates muss bei den Gebühren-Paragrafen einer speziell für die Rabatte der Ehrenamtskarte formuliert werden. Weil das etwas dauert, wird als Starttermin für die Stendaler Ehrenamtskarte der 1. Januar 2022 gesetzt.



Landkreis und Justiz werden ins Boot geholt

Mit der nun vorgelegten Richtlinie zur Vergabe der Karte macht die Arbeitsgruppe nicht Schluss. Ganz im Gegenteil, sie soll sogar erweitert werden. Zum Beispiel um Vertreter der Justiz, in deren Bereich es viele Ehrenamtliche gibt. Und auch der Landkreis Stendal wird einbezogen, denn schon zu Beginn der Debatte war vorgeschlagen worden, gleich eine Kreis-Ehrenamtskarte zu etablieren.