Zu einer Freiheitsstrafe von fünfeinhalb Jahren ist ein Täter eines Überfalls auf einen NP-Markt vom Landgericht Stendal verurteilt worden

Stendal l Der 45-Jährige nahm das Urteil zumindest äußerlich ungerührt an, als Richterin Simone Henze-von Staden die Begründung, die rund 25 Minuten dauerte, für das Strafmaß vortrug. Das Gericht sah es unter anderem als erwiesen an, dass die Brüder gemeinsam mit einem unbekannten Mittäter den Markt überfallen haben. Zuvor hatten sie ähnliche Objekte im Berliner Umland ausgekundschaftet, sich aber letztlich für den Stendaler Discounter entschieden. Sein 40-jähriger Bruder kam mit einer Strafe von einem Jahr und drei auf Bewährung davon.



Dabei ist das Trio geplant vorgegangen. Der Haupttäter, der keinen festen Wohnsitz hat, fesselte bei der Tat am 17. Juli 2020 kurz vor 20 Uhr zwei Verkäuferinnen an den Händen mit Kabelbindern, die der Angeklagte mitgebracht hatte. Sein Bruder stand derweil vor dem Discounter in der Lüderitzer Straße Schmiere. Die Absprache mit dem dritten Mann, der nicht ermittelt werden konnte, erfolgte mit einem Mobiltelefon.



Verkäuferinnen mit Softair-Pistole bedroht

Der Angeklagte bedrohte die Verkäuferinnen zudem mit einer Softair-Pistole, die er im Hosenbund versteckt hatte. Später stellte sich heraus, dass die Waffe nicht geladen war. Nachdem er eine Verkäuferin aufgefordert hatte, die Eingangstüren zu verschließen, konnte ihn die Frau unter dem Vorwand, sie müsse noch das Licht ausmachen, in den hinteren Teil des Ladens locken. Dabei gelang es ihr, den Alarm auszulösen.



Inzwischen konnte der immer noch unbekannte dritte Mann rund 4500 Euro in seiner Kleidung verstecken, die ihm von einer dritten Verkäuferin ausgehändigt worden waren. Nachdem die Täter bemerkt hatten, dass die Polizei eingetroffen war und die Beamten mit gezogenen Waffen das Gebäude umstellt hatten, suchten eine Möglichkeit zur Flucht. In der Hektik gelang es zwei Frauen, den Laden durch den Personaleingang zu verlassen. Eine Möglichkeit, die auch der Dritte im Bunde nutzte. Doch seine Flucht mit dem Auto und dem Bruder des Angeklagten war nur von kurzer Dauer. Nach einem Unfall mussten sie das Gefährt stehenlassen. Dabei gelang es dem Unbekannten, sich mit Geld dem Zugriff der Polizei zu entziehen. Derweil hatte der 45-Jährige mit einem Schraubendreher noch zwei Registrierkassen aufgebrochen und wollte sich mit der Beute von 750 Euro aus dem Staub machen. Doch weit kam er nicht, sondern wurde von der Polizei schnell gefasst.



Keine Minderung der Steuerungsfähigkeit

Das Schöffengericht ging in seinem Urteil von erpresserischem Menschenraub und gemeinschaftlichem schweren Raub aus. Zudem schloss sich die Kammer dem Gutachten eines Psychologen an, der von einem geplanten Überfall des in Mecklenburg-Vorpommern aufgewachsenen Mannes sprach und nach dessen Meinung keine Minderung der Steuerungsfähigkeit vorlag. Mit seinen zwei Brüdern war der Angeklagte zwischenzeitlich in einem Heim untergebracht. Seine Eltern hatten sich früh getrennt und sein Stiefvater wollte ihn nicht, hatte der Psychologe an einem Verhandlungstag zu Protokoll gegeben.



Ungünstig für Angeklagten fiel die Kriminalprognose des Gutachters aus. E sei sehr wahrscheinlich, dass der 45-Jährige, der zwölf Einträge im Strafregister stehen hat, künftig weitere Straftaten begehen wird. Neben der Freiheitsstrafe muss der Haupttäter und dreifache Vater Schmerzensgeld an die Verkäuferinnen bezahlen und die Kosten des Verfahrens tragen. Gegen das Urteil ist Revision möglich, die innerhalb einer Woche eingelegt werden muss.