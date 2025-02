Schüler aus Sachsen-Anhalt zeigen beim Regionalwettbewerb „Jugend forscht“ ihre Projekte. So haben die Teams aus Stendal abgeschnitten.

Getränke aus Algen und sichere Mähroboter - Schüler zeigen in Stendal Forschungsprojekte

Johanna Schulz von der Grundschule Jübar präsentiert Getränke aus Algen beim Regionalwettbewerb „Jugend forscht“ in der Katharinenkirche in Stendal.

Stendal - Von A wie Algen, die zu Getränken und Tinte werden, bis Z wie Zimmerpflanzen, die die Luft in Räumen säubern. Beim Regionalwettbewerb „Jugend forscht“ haben rund 60 Teilnehmer aus ganz Sachsen-Anhalt ihre Projekt vorgestellt. Die Katharinenkirche in Stendal verwandelte sich dafür in ein Paradies für Wissensdurstige.