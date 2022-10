Goethe hätte sich bei diesem „Brimborium“ gewundert

Stadträtin Anette Lenkeit erzählt die Geschichte rund um den Namensstreit der Ganztagsgrundschule an der Goethestraße und warum „Astrid Lindgren“ der richtige Name wär.

Die Ganztagsgrundschule an der Goethestraße in Stendal: „Astrid Lindgren“ wurde als möglicher Schulname vom Stadtrat abgelehnt.

Stendal - Er gleicht einer unendlichen Geschichte: der Namensstreit rund um die Ganztagsgrundschule an der Goethestraße in Stendal. Stadträtin Anette Lenkeit (parteilos) und ehemalige Leiterin der Grundschule erklärt, warum der Name „Astrid Lindgren“ allein aus historischer Sicht zu der Schule passt.