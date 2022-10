„Goldene Henne“ in Stendal verliehen

Stendal - „Die Theaterpreisverleihung in den Kategorien Regie und Schauspiel, auch in diesem Jahr ergänzt durch einen Sonderpreis für eine außerordentliche künstlerische Leistung, gehört für mich zu den frühen Höhepunkten einer Spielzeit.“ Mit diesen Worten begrüßte der Intendant am Theater der Altmark, Wolf E. Rahlfs, die Gäste im ehemaligen Uppstall-Kaufhaus. Seit 2002 verleiht der Förderverein des TdA den Zuschauerpreis für besondere schauspielerische Leistungen, seit 2015 wird außerdem von einer Jury die Inszenierung des Jahres ausgezeichnet.