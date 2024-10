Erschließung des A14-nahen Stendaler Wohngebiets Uenglinger Berg ist so gut wie abgeschlossen. 25 Grundstücke stehen zum Verkauf. Wie es mit dem Häuserbau weitergeht.

Grundstücke am Uenglinger Berg in Stendal fast bereit für Häuserbau

Wohnen an der A14

Die Erweiterung eines Wohngebiets im Stendaler Ortsteil Uenglingen ist so gut wie abgeschlossen.

Stendal/Uenglingen. - Die Straße für 25 neue Grundstücke in Uenglingen ist gut zu erkennen. Versorgungskabel ragen dort aus der Erde, wo einmal Einfamilienhäuser entstehen sollen. Die Erschließung des Wohngebiets am Südostzipfel des Stendaler Ortsteils „befindet sich derzeit in den letzten Zügen“, informiert die Pressestelle der Hansestadt.