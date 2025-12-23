Der Neubau der Kita Regenbogenland gehört zu Stendals größten Bauprojekten in den nächsten Jahren. Kurz vor Weihnachten hat es eine große Hürde genommen.

Stendal. - Die Stadt Stendal möchte für acht Millionen Euro in direkter Nachbarschaft der Kita Regenbogenland in Süd einen Neubau errichten. Für dieses Projekt gibt es kurz vor Weihnachten eine gute Nachricht vom Land Sachsen-Anhalt.