Experte warnt vor Bestimmung per App Gute Pilzernte im Kreis Stendal lockt - aber Vorsicht beim Sammeln

Zum Ende der Saison sprießen im Kreis Stendal und in Nachbarregionen Steinpilze, Maronen und Co. aus dem Boden, teils in Rekordgröße. Was Sammler beachten sollten.