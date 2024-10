Stendal - Viel Herzblut hatten die Laudatoren in ihre Reden gesteckt, um sieben Ehrenamtliche aus den Ortsteilen zu würdigen. Zum dritten Mal überreichte OB Bastian Sieler (parteilos) stellvertretend für die Hansestadt Stendal die Auszeichnung „Engagement auf dem Land“ im Musikforum Katharinenkirche. Mit einer achten Auszeichnung überraschte das Organisationsteam eine Geehrte.

Es war die wohl größte Überraschung des Abends: Die Initiatorin und Vorsitzende der Gohrer Landfrauen, Michaela Oneßeit, erhielt für ihr Engagement selbst die Auszeichnung. Ortsbürgermeisterin Christel Güldenpfennig sagte: „Sie hat es geschafft, dass man beim Begriff Landfrauen nicht nur ans Kuchenbacken denkt – obwohl die meisten das sehr gut können. Sie hat diese Organisation für alle Frauen geöffnet und zeigt, dass man sich vielfältig engagieren kann. Man muss nur mit dem ganzen Herzen dabei sein.“

Für die „Hundemutti“ und den „Sauberkeitsengel“ aus Heeren, Petra Mohnberg, fand Ortsbürgermeister Wolfgang Eckardt anerkennende Worte. Denn falls jemand durch Beruf, Schule, Studium oder Krankheit verhindert ist: Petra Mohnberg geht Gassi mit dem Hund und sammelt unterwegs Unrat und Scherben auf.

„Herz und Seele“ von Uenglingen ist für Ortsbürgermeister Matthias Götzky Marita Schulze. Seit fast 25 Jahren ist sie in der Kirchengemeinde aktiv und Vorsitzende der Uenglinger Landfrauen. Die herzliche Frau habe es geschafft, Brücken zwischen den Generationen zu bauen.

Als stellvertretenden Leiter der freiwilligen Feuerwehr, deren Fördervereinsvorsitzenden und Ortschaftsratsmitglied zeichnete Ortsbürgermeister Jürgen Schlafke David Bloser aus Uchtspringe aus. Er sei motiviert, leite an, sei immer zur Stelle, beweise organisatorisches Talent und fachliche Expertise, so Schlafke.

Im Mai 2006 gründete Ingo Günther den Förderverein der freiwilligen Feuerwehr in Vinzelberg. Für die Organisation von vielen Festen und seinen Einsatz für die Mitglieder des Vereins dankte ihm Ortsbürgermeister Hans-Jürgen Köhn.

Der langjährigen ehrenamtlichen Leiterin des Jugendclubs in Möringen, Edelgard Jaeger, erwies Ortsbürgermeisterin Christina Jacobs die Ehre: „Die Jugend hat immer gesagt: ‚Die fetzt‘“, erzählt sie. Mit ihrer Kreativität und ihren Ideen habe sie die Kinder begeistert.

„Wenn Karin was in die Hand nimmt, dann wird das was“, sagen die Ortschaftsratsmitglieder über Karin Langnese. Seit mehr als 20 Jahren ist sie Ortsbürgermeisterin in Volgfelde. „Ihr Engagement ist von unschätzbarem Wert“, sagte Oberbürgermeister Bastian Sieler.

Hiltraud Garlipp wurde eine ganz besondere Ehre zuteil. Sven Schulze (CDU), Landwirtschaftsminister des Landes Sachsen-Anhalt, hielt ihre Laudation. Seit 24 Jahren ist die Stendalerin in der Seniorenbetreuung in Staats aktiv. Sie organisiert Feiern, Fahrten und Rommé-Nachmittage. Nicht nur ihr, sondern allen Anwesenden zollte Schulze Respekt: „Ich bin immer wieder beeindruckt, wie viel Herzblut und Energie Sie in Ihre Arbeit stecken. Heute möchte ich einfach mal danke sagen. Sie machen unsere Welt ein Stück besser.“

Für den festlichen Rahmen sorgten die Musik von Daniel Kischinski am Fagott und Claudia Honscha am Klavier sowie die des Kinderchors der Kita „Kleine Strolche“ aus Dahlen. Er verzückte die Gäste mit einem Herbst- und einem Kartoffellied.