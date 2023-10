Der Handwerkermarkt in Stendal ist das Großereignis der Hansestadt am Tag der deutschen Einheit. Die neunte Auflage fand aber nicht im Klostergarten statt.

Handwerkermarkt in Stendal funktioniert auch auf dem Winckelmannplatz

Frank Odebrecht aus Berlin lud beim Handwerkermarkt in Stendal vor allem Kinder ein, sich an der mobilen Schmiede im alten Handwerk auszuprobieren.

Stendal - Nach acht Jahren im Klostergarten und rund ums Altmärkische Museum fand der Stendaler Handwerkermarkt am Tag der deutschen Einheit 2023 erstmals auf dem Winckelmannplatz und hinein in die Fußgängerzone statt – mit mehr Anbietern und gefühlt mehr Besuchern als sonst. Und so stellten sich viele Gäste und Gewerbetreibende die Frage: Sollte die Ausweichvariante von diesem Jahr eine Fortsetzung finden?

Madline Sanftleben (links) von der Gruppe Federwolf hatte viele Zutaten dabei, aus denen sich die Festbesucher in Stendal eigenes Kräutersalz machen konnten. Foto: Donald Lyko

Eine Frage, die auch Nicole Laupsien, Leiterin des Sachgebietes Veranstaltungsmanagement und Tourismus, nach den vielen positiven Reaktionen mit allen Beteiligten besprechen möchte.

Auf dem Winckelmannplatz in Stendal wurden viele Waren angeboten, Floristik ebenso wie Holzarbeiten. Foto: Donald Lyko

Am Veranstaltungstag zeigte sie sich bereits zur Mittagszeit erst einmal zufrieden mit dem sehr großen Zuspruch. Unter anderem mit der Truppe Federwolf waren neue Akteure dabei, die für historische Spiele und anderes sorgten. Ansonsten gab es die gewohnte Mischung aus Handel, Handwerk und Unterhaltung, für Speis und Trank war auch gesorgt.

Die Gruppe Federwolf hatte unter anderem ein historisches Kinderkarussell zum Handwerkermarkt in Stendal mitgebracht. Foto: Donald Lyko

Diese Mischung wurde in den Vorjahren immer am Einheitstag im idyllischen Ambiente am Altmärkischen Museum geboten, zwischen Apfel- und Quittenbäumen, umrahmt von historischen Gemäuern.

Der Winckelmannplatz an der Stendaler Marienkirche bot ausreichend Platz für die Stände und für Tische und Bänke, an denen die Besucher den Tag genießen konnten. Foto: Donald Lyko

Wegen der Sperrung der Hallstraße im südlichen Abschnitt war das dieses Mal nicht möglich, weil das Grundstück der Volkshochschule nicht befahr ist. Darüber konnten die Akteure in den Klostergarten gelangen, zudem führte der notwendige zweite Rettungsweg über das Grundstück.