Wer in Stendal heiraten möchte, muss einiges beachten.

Heiraten in Stendal - Das gilt es zu beachten

Stendal - Nach der Verlobung steht die Hochzeitsplanung an. Fragen über Fragen, die den Eheleuten jetzt bevorstehen. Die standesamtliche Trauung ist dabei gesetzlich am wichtigsten.

Die Gebühren sind Ländersache. In Sachsen-Anhalt kostet die Prüfung der Ehefähigkeit 50 Euro, wenn nur deutsches Recht beachtet wird. Die Prüfung muss im Standesamt des Wohnsitzes stattfinden. Nach abgeschlossener Prüfung kann innerhalb von sechs Monaten überall in Deutschland geheiratet werden. Wenn die Trauung nicht im Standesamt des Wohnsitzes stattfindet, gibt es Zusatzkosten. Wer nicht in Stendal wohnt, aber hier heiratet, muss 30 Euro zahlen.

Für die Trauung selbst stehen das Trauzimmer im Rathaus (56 Plätze) ohne zusätzliche Gebühr, die (entweihte) Katharinenkirche (160 – 200 Plätze) für 75 Euro und der Schlossgarten vom Schloss Döbbelin (ca. 60 Plätze) für 300 Euro zu Verfügung.