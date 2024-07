Stendal - Ein historischer Torbogen bedeckt den unteren rechten Bildrand, daneben reckt sich ein modernes, gläsernes Hochhaus dem Himmel entgegen. Eine Mischung aus Geschichte und Moderne. Was wie ein Bildnis aus New York oder Berlin klingt, ist in Wahrheit das Katharinentor samt Katharinenturm in der Innenstadt Magdeburgs. Diese und viele weitere ungewohnte Perspektiven von Magdeburger Attraktionen sind seit Dienstag im Musikforum Katharinenkirche in Stendal zu bewundern.

