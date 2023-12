Stendal - Die Pose von Tobias Naussed auf dem Foto erinnert an die Stendaler Rhönrad-Legende Jürgen Lassig. In genau derselben Pose gewann er seine Wettkämpfe und ist auf Medaillen abgebildet. Nun erhält das Sportmuseum Zuwachs – ein etwa 1,60 Meter großes Rhönrad.

Der Siegeszug des Rhönrades begann 1925, als sich der Eisenbahner und Schlosser Otto Feick ein zweirädriges „Reifen-Turn- und Sportgerät“ patentieren ließ. Der erste erfolgreiche Stendaler Athlet war Jürgen Lassig, dem Jürgen Osterburg und Jörg Winkler folgten. Letzterer war sogar Rekordhalter mit 13 gewonnenen Turnieren für Stendal. Auch eine Frau, Erika Wonka, sicherte sich die begehrte Auszeichnung.

Lesen Sie auch: Fußball, Radsport und Jiu Jitsu: Generationentreffen im Sportmuseum Stendal

„Damals fanden Wettbewerbe in Stendal in der Haferbreite statt. Dafür mussten die Rhönräder aber erst einmal dorthin gerollt werden, was gar nicht so einfach war“, erzählt Museumsleiter Uwe Bliefert.

Der 67-jährige Jörg Winkler, ehemaliger Lehrer und Bewegungstherapeut, führte seit Ende der 70er Jahre ein umfangreiches historisches Archiv und ist einer der erfolgreichsten Athleten des Sports. Ihm sei es zu verdanken, dass das Rhönrad nun im Sportmuseum Stendal steht, erklärt Uwe Bliefert. Aufmerksam wurden sie darauf nur durch Zufall, bestätigt Museumsmitarbeiter Jörg Hosang. Der sportbegeisterte Jörg Winkler wurde vor nicht allzu langer Zeit auf das Museum in Stendal aufmerksam. Aufgrund seiner Vergangenheit im Röhnrad-Sport beschloss er, dass das Rad ein Gewinn für die Ausstellung sein könnte und stellte umgehend Kontakt zu seiner Tochter her, die in Meinersen lebt, einer Gemeinde in Nordrhein-Westfalen. Denn in der Sporthalle erwähnter Gemeinde standen noch immer die mehr als 20 Jahre alten Sportgeräte – ein Glücksfall für das Museum. Transportiert wurde das Rhönrad von Frank Kotlortz, dem ehemaligen Chef von Ingenieurbau Altmark GmbH (IBA), der sich für das Sportmuseum engagiert.

Für interessierte Besucher gibt es zum Rhönrad eine Vitrine voller Informationen, in der die Historie dieses Sports in der Hansestadt und seiner bekanntesten Athleten mit Text und Fotos genauer beleuchtet wird.

Ein Datum kann man sich schon mal vormerken: Für März oder April ist eine Sonderausstellung zum Gedenken an den Rhönrad-Sport geplant, stellte Uwe Bliefert in Aussicht.