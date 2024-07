Der Hospiz-Neubau in Stendal nimmt immer mehr Gestalt an. Das Erdgeschoss steht. Jetzt folgt das Obergeschoss. Was dafür vorgesehen ist.

Stendal - Das Erdgeschoss steht. Jetzt geht’s ans Obergeschoss. Die Arbeiten am Hospiz-Neubau an der Ecke Bergstraße/Mannsstraße in Stendal gehen voran. Das Gebäude nimmt immer mehr Gestalt an.