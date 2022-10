Inflation, explodierende Energiekosten, Personalmangel, steigende Mindestlöhne - man sollte meinen, die Tangermünder Gastronomen kommen vor lauter Klagen kaum in den Schlaf. Was Christian Schulz von „Schulzens“ dazu sagt.

Armin und Christian Schulz, hier im Brauhaus, leiten gemeinsam des Unternehmen „Schulzens“ in Tangermünde.

Tangermünde - Von einem Lockdown, wie zum Beginn 2021, blieb die Tangermünder Gastronomie zwar verschont. „Das erste Quartal lief für uns in diesem Jahr aber ebenso schlecht wie im Vergleichszeitraum zuvor", so Christian Schulze. Er ist neben seinem Vater Armin geschäftsführender Gesellschafter von Restaurant, Hotel und Brauerei „Schulzens“. Verantwortlich für das Ausbleiben der Gäste in den Wintermonaten macht er die damaligen Corona-Regelungen, wie beispielsweise das „2-G Modell“.