Ein Hubschrauber soll 60 neue Masten für Streckensignale rund um den Bahnhof Wittenberge einfliegen. Die Bahn sieht die Arbeiten trotz Wetterproblemen im Zeitplan.

Die vormontierten Signalmasten liegen auf einem Lagerplatz nahe den Gleisen am Bahnhof Wittenberge für den Transport per Hubschrauber bereit.

Wittenberge - Es liegt alles bereit. Wenige Kilometer vor dem Bahnhof Wittenberge sind die Signalmasten fein säuberlich aufgebahrt und die Führungsseile sind angebunden. Die Einweiser stehen in Grüppchen und harren der Dinge, die da kommen. Die Generalsanierung geht weiter.