Signale für mehr Sicherheit Hubschrauber über Wittenberge? Bahnexperten blicken bang gen Himmel
Ein Hubschrauber soll 60 neue Masten für Streckensignale rund um den Bahnhof Wittenberge einfliegen. Die Bahn sieht die Arbeiten trotz Wetterproblemen im Zeitplan.
Aktualisiert: 10.11.2025, 17:33
Wittenberge - Es liegt alles bereit. Wenige Kilometer vor dem Bahnhof Wittenberge sind die Signalmasten fein säuberlich aufgebahrt und die Führungsseile sind angebunden. Die Einweiser stehen in Grüppchen und harren der Dinge, die da kommen. Die Generalsanierung geht weiter.