Sie singen gemeinsam, tanzen und essen: Beim „Tag der ukrainischen Kultur“ lassen Geflüchtete im Plattenspieler in Stadtsee ihren Emotionen freien Lauf.

„Ich hoffe auf Frieden“ - Wie Ukrainerin ein Stück Heimat in Stendal findet

Die Kinderärztin im Ruhestand, Tamara Korchak, ist kurz nach Kriegsbeginn aus der Ukraine nach Stendal geflohen.

Stendal - Einen Monat nach dem Beginn des russischen Angriffskriegs im Februar 2022 flüchtete Tamara Korchak aus Kiew. Die Erinnerung an ihre Heimat lässt sie beim „Tag der ukrainischen Kultur“ am Sonnabend im Plattenspieler in Stendal-Stadtsee emotional werden.