Nach der Live-Musik-Tour durch sechs Lokale im vergangenen Herbst erlebt das „Zerbster Kneipenfest“ auch in diesem Jahr eine neue Auflage. Welche Kneipen und welche Bands am Start sind.

Die Silverlakeband wird in Bone zu Gast sein.

Zerbst - Das Kneipenfest ist inzwischen eine feste Größe im Zerbster Veranstaltungskalender. Es erweist sich dabei immer mehr als eine gute Gelegenheit, um mal wieder um die Häuser zu ziehen, Live-Musik zu hören und die Nacht zum Tag zu machen, so auch am 8. November.