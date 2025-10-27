Nächtliche Tour durch die Lokale Zerbster Kneipenfest: Marathon für Nachtschwärmer und Fans von Live-Musik
Nach der Live-Musik-Tour durch sechs Lokale im vergangenen Herbst erlebt das „Zerbster Kneipenfest“ auch in diesem Jahr eine neue Auflage. Welche Kneipen und welche Bands am Start sind.
27.10.2025, 06:17
Zerbst - Das Kneipenfest ist inzwischen eine feste Größe im Zerbster Veranstaltungskalender. Es erweist sich dabei immer mehr als eine gute Gelegenheit, um mal wieder um die Häuser zu ziehen, Live-Musik zu hören und die Nacht zum Tag zu machen, so auch am 8. November.