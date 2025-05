Stendal - Siri Wiedenbusch und Paul Worms haben viel gemeinsam erlebt. Beide studierten in Potsdam am Campus in Babelsberg. Beide stehen seit fünf Jahren im Theater der Altmark (TdA) in Stendal auf der Bühne. Und nun werden beide zum Ende der Spielzeit gemeinsam mit Susan Ihlenfeld das Ensemble verlassen. Die drei Schauspieler lassen ihre Zeit in der Hansestadt Revue passieren.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.