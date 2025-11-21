Wirklich gut fürs Klima? Im Kreis Stendal machen alle mit: Was bringt die Baumpflanz-Challenge wirklich fürs Klima?
Firmen, Vereine, Feuerwehren und Verwaltungen: Im Kreis Stendal machen alle bei dem Social-Media-Trend mit. Doch was nützen die Pflanzaktionen?
21.11.2025, 05:28
Kreis Stendal. - Diese Herausforderung greift im Kreis Stendal um sich wie ein Lauffeuer – im positiven Sinne. Überall werden Bäume gepflanzt, von Vereinen, Firmen und sogar von Behörden. Sie pflanzen einen Baum ihrer Wahl, filmen oder fotografieren sich dabei und fordern andere heraus, es ihnen nachzumachen, sonst droht eine kleine Strafe. Doch was bringt die „Baumpflanz-Challenge“ für die Altmark?