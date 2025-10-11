weather bedeckt
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Gardelegen
    4. >

  4. Einwohner spricht im Stadtrat vor: Baum-Challenge: Gut gemeint, aber nicht gut gemacht`?

Einwohner spricht im Stadtrat vor Baum-Challenge: Gut gemeint, aber nicht gut gemacht`?

Was gibt es an der aktuellen Baumpflanz-Challenge und am Zustand des örtlichen Kurparks auszusetzen? So einiges, wie ein engagierter Einwohner der Stadt Kalbe meint.

Von Cornelia Kaiser Aktualisiert: 11.10.2025, 21:49
Im Kurpark Kalbe waren wegen Schädlingsbefalls etliche Bäume gefällt worden. Sollten hier nicht neu gepflanzt werden?
Im Kurpark Kalbe waren wegen Schädlingsbefalls etliche Bäume gefällt worden. Sollten hier nicht neu gepflanzt werden? Archivifoto: Cornelia Kaiser

Kalbe - „Kann man das nicht in geordnete Bahnen lenken?“ Diese Frage hat Klaus-Ulrich Dressel in der Einwohnerfragestunde am Donnerstagabend an den Kalbenser Stadtrat und die Stadtverwaltung gerichtet und sich dabei auf aktuelle Pflanzaktionen bezogen.