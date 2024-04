In der Lokhalle des Bahntechnikwerkes Alstom in Stendal werden die Altmark Festspiele 2024 eröffnet. Und das mit einem Musikstück, das seinen 200. Geburtstag feiert.

Alstom-Vertriebsleiter Stefan Heinzmann (von links), Schauspielerin Friederike Becht, Festspiel-Intendant Reinhard Seehafer und Festspiel-Geschäftsführer Michael Pohl werben in der Lok-Halle des Stendaler Alstom-Werkes für das Konzert am 25. Mai 2024 in eben dieser Werkhalle.

Stendal - Ein schicker Konzertsaal, ein herausgeputztes Theater, um den 200. Geburtstag eines der meistgespielten Musikstücke der Welt zu feiern – das können andere auch. Für die Macher der Altmark Festspiele muss dafür schon etwas Ausgefalleneres her. Denn die Festspiele halten seit ihrem Start vor zehn Jahren an ihrer Mission fest, Kultur an besondere Orte zu bringen. Der für dieses besondere Konzert liegt dieser Ort in Stendal und ist einer mit Geschichte – mit 151-jähriger Geschichte: das heutige Alstom-Werk, für viele immer noch einfach das Raw.