Dienstagmorgen auf dem Caravanplatz am Tanger von Tangermünde. Idyllisch unmittelbar an den Wiesen von Tanger und Elbe gelegen, verbringen Reisende hier zu jeder Jahreszeit einige Urlaubstage. Zuletzt war der Platz an den Osterfeiertagen übervoll.

Foto: Anke Hoffmeister