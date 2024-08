Das Pfarrhaus der evangelischen Kirchengemeinde Tangermünde wird saniert. Was alles geplant ist.

In Tangermünde ist Zeit für einen doppelten Neubeginn

Das Pfarrhaus in Tangermünde wird in den nächsten Monaten zu neuem, modernen Leben erweckt.

Tangermünde. - Seit wenigen Wochen hat die evangelische Kirchengemeinde einen neuen Pfarrer. Otto-Fabian Voigtländer hat seinen Dienst angetreten und ist als Nachfolger von Pfarrer Jürgen Weinert für den Bereich Tangermünde und das Kirchspiel Miltern mit dem Christen in den Tangermünder Ortsteilen Miltern, Langensalzwedel und Hämerten zuständig.

Aktuell lebt der gebürtige Altmärker, der seine berufliche Laufbahn in Prösen bei Elsterwerda begonnen hatte, in einer Übergangswohnung. Zwar ist er auch auf dem Pfarrhof von Tangermünde zu Hause. Doch das Pfarrhaus selbst steht aktuell leer. Der Grund: Die Kirchengemeinde hat sich dazu entschlossen, das Gebäudeensemble auf dem Pfarrhof an einer weiteren Stelle zukunftstauglich zu gestalten.

„Seit Mitte Juli liegt die Baugenehmigung für unser Pfarrhaus vor“, sagt der Vorsitzende des Gemeindekirchenrates, Matthias Albrecht, auf Nachfrage. Das bedeutet: Jetzt können die Arbeiten, die notwendig sind, um das große Objekt zu sanieren, ausgeschrieben werden.

Zurück zum Original

Geplant ist, das „hochbarocke Haus wieder in seinen Originalzustand zu versetzen“, so Albrecht weiter. Das unter Denkmalschutz stehende Gebäude müsse von Grund auf saniert werden.

Der Stephanus aus Sandstein steht seit 2010 wieder auf dem Dach über dem Eingang zum Pfarrhaus. 2005 war die Sandsteinfigur aufgrund ihres schlechten Zustand vom Dach genommen worden. Stiftungen hatten die 8.000 Euro teure Sanierung möglich gemacht. Fotos: Anke Hoffmeister

Und doch ist den Verantwortlichen dabei eines besonders wichtig: „Das werden wir mit der notwendigen Behutsamkeit tun.“ Dach, Fassade und das komplette „Innenleben“ des Hauses werden angefasst. Fenster und Türen werden aufgearbeitet. Das Dach soll wieder seine Gauben bekommen. Bisher geht man davon aus, dass sich der Dachstuhl noch in einem guten Zustand befindet und nur punktuell repariert werden muss.

Die Pfarrwohnung soll im Zuge dieses Vorhabens modern und attraktiv werden. Das Erdgeschoss wird neben dem Pfarrbüro künftig weitere Büros bieten und außerdem zwei zusätzliche Gemeinderäume. Denn „das Christophorushaus platzt aus allen Nähten“, sagt Matthias Albrecht über die Nutzung des modernen Hauses zur rechten Seite des Pfarrhauses. Das Christophorushaus war am 18. November 2012 nach nicht einmal einem Jahr Bauzeit feierlich eröffnet worden.

Zum damaligen Zeitpunkt lagen bereits zehn Jahre Sanierungsarbeit am Kirchenbau hinter der evangelischen Gemeinde. Sie hatten mehr als vier Millionen Euro verschlungen. Turm, Dach und Glocken waren während dieser Zeit saniert worden. In sechs Bauabschnitten war allein das gigantische Kirchendach instand gesetzt, waren unter der Dachhaut jede Menge gewaltige Holzträger ausgetauscht worden. Öffentliche Gelder und Stiftungen sowie Spenden hatten das sowie die Sanierung von Turm und Glockenstuhl ermöglicht.

400 Jahre altes Haus

Ganz anders sah es da bei der Finanzierung des Projektes Christophorushaus aus. Von 2011 bis 2012 war es in fast einjähriger Bauzeit in ein modernes Gemeindezentrum verwandelt worden. Hierfür gab es, trotz vieler Bemühungen, keine Förderung. Kirchliche und private Gelder (die größte Einzelspende gab es von der Zertus GmbH) machten dieses Vorhaben möglich. 1,3 Millionen Euro brauchte es, um das zu schaffen, was heute im Schutz von Kirche und Kastanie auf dem Pfarrhof Gemeindemitglieder empfängt.

1609 war das Haus auf dem Pfarrhof als höhere Gelehrtenschule für Knaben eröffnet worden, diente zu DDR-Zeiten lange Zeit der Kirche und war zuletzt als Wohnung, nach 1989 von der DRK-Kleiderkammer genutzt worden. Viel blieb im Zuge der Sanierung von dem mehr als 400 Jahre alten Haus nicht stehen. Als „Operation am offenen Herzen“ hatte Pfarrer Weinert damals die Sanierungsarbeiten beschrieben.

Und heute, mehr als zehn Jahre später, startet ein weiteres großes Sanierungsvorhaben. Das Pfarrhaus soll, läuft alles nach Plan, bis Ende 2025 wieder bezogen werden können. „Wir hoffen, noch vor dem Winter mit den großen Maßnahmen beginnen zu können“, sagt der GRK-Vorsitzende. Entkernung, Sicherung und erste große Arbeiten zur Sicherung der Substanz werden den Anfang bilden, bevor die Details umgesetzt werden.

Mehr als eine Million Euro

Etwa 1,45 Millionen Euro nimmt die Gemeinde dafür in die Hand. „Es wird eine Mix-Finanzierung geben“, erklärt Matthias Albrecht. Mit Unterstützung der Landeskirche, Mitteln aus dem Baulastfonds des Kirchenkreises und dem großen Spendenaufkommen der Gemeindemitglieder sei das Vorhaben realisierbar.

Für die Zeit der Bauarbeiten wohnt Pfarrer Otto-Fabian Voigtländer in einer Gemeindeimmobilie auf dem Pfarrhof. Auch das Gemeindebüro ist darin untergebracht.

Der Pfarrhof selbst, das Areal zwischen Kirche, Gemeindehaus und Pfarrhaus, soll unmittelbar nach der Pfarrhaus-Sanierung gestaltet werden. Erste Ideen dazu gibt es bereits. Die Entscheidung zur Gestaltung muss noch fallen.