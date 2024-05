Feuerwehrleute aus Tangermünde, Tangerhütte und Stendal stellen sich in Buch den Tücken der Technik und laufen gegen die Zeit.

In Tangermünde tauchen Kameraden ab ins Wasser

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Tangermünde. - Im Sport ist es mittlerweile so wie im Alltag – Einsatzbereitschaft gibt es nur noch dann, wenn örtliche Grenzen außer Acht gelassen werden, das Ziel im Vordergrund steht. Grenzüberschreitend wurden so am Wochenende Erfolge gefeiert.