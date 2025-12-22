Ines Albrecht ist seit 2009 Schulleiterin in Stendal. Nun hat sie sich in den Ruhestand verabschiedet. Der Wermutstropfen: Eine Nachfolge für die Grundschule „Haferbreite“ fehlt.

Stendal - Es konnten gar nicht ausreichend Taschentücher ausgeteilt werden, so viele Tränen sind am letzten Schultag vor den Weihnachtsferien in der Grundschule „Haferbreite“ in Stendal geflossen. Der Grund: Schulleiterin Ines Albrecht hat sich in den Ruhestand verabschiedet.