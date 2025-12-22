weather bedeckt
Nachfolge fehlt Ines Albrecht verlässt die Grundschule „Haferbreite“ in Stendal

Ines Albrecht ist seit 2009 Schulleiterin in Stendal. Nun hat sie sich in den Ruhestand verabschiedet. Der Wermutstropfen: Eine Nachfolge für die Grundschule „Haferbreite“ fehlt.

Von Leon Zeitz 22.12.2025, 18:00
Schulleiterin Ines Albrecht verabschiedet sich in den Ruhestand. Bei der Abschlussfeier in der Grundschule „Haferbreite“ in Stendal sind einige Tränen geflossen.
Schulleiterin Ines Albrecht verabschiedet sich in den Ruhestand. Bei der Abschlussfeier in der Grundschule „Haferbreite" in Stendal sind einige Tränen geflossen. Foto: Leon Zeitz

Stendal - Es konnten gar nicht ausreichend Taschentücher ausgeteilt werden, so viele Tränen sind am letzten Schultag vor den Weihnachtsferien in der Grundschule „Haferbreite“ in Stendal geflossen. Der Grund: Schulleiterin Ines Albrecht hat sich in den Ruhestand verabschiedet.